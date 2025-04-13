ABC: подростка в США подозревают в убийстве родителей ради покушения на Трампа

Global Look Press/W. G. Allgoewer/blickwinkel Подростка в Соединенных Штатах подозревают в убийстве родителей с целью подготовки покушения на американского лидера Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии