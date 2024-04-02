Медведев призвал «крошить» всех причастных к теракту в «Крокусе»

Он призвал бороться с терроризмом по аналогии с МГБ СССР Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», как это делало Министерство госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны.