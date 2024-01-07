Народные приметы на 8 января подскажут, что нельзя делать в праздник Собор Пресвятой Богородицы Андрей Андреев В последующий день после празднования Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православное общество отмечает важное событие – Собор Пресвятой Богородицы.
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