Народные приметы на 8 января подскажут, что нельзя делать в праздник Собор Пресвятой Богородицы Андрей Андреев В последующий день после празднования Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православное общество отмечает важное событие – Собор Пресвятой Богородицы.