The Financial Times: британская армия не в состоянии вести войну в Европе более двух недель

Ситуация в армии Великобритании далека от той, которой ее хотят представить политики. Об этом со ссылкой на действующих военнослужащих ВС Соединенного Королевства сообщает газета The Financial Times.
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