В подмосковном Раменском 60-летнего гражданина Узбекистана задержали по обвинению в надругательстве над девятилетней девочкой.
В Подмосковье мигрант изнасиловал 9-летнюю девочку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НН
Надежда Никитина
Как же надоели эти похотливые обезьяны.
Ответить
12 час.
лл
лина любимцева
Отдать его в толпу, и отвернуться минут на 10... От твари и клочков не останется!! ГАДИНА ТАКОЙ!!... А ведь отпустят наши "добрячки"... Дождутся эти "добрячки" когда их детей или внуков эти твари будут насиловать! ЖЫвотные!!
Ответить
11 час.
Evgenija Palette
Отдать! Отдать! И с каждой ТВАРЬЮ надо поступать так. ПРИХОДИТ ВРЕМЯ САМОСУДА... (вследствие известного разочарования... в........ "верховенстве Закона" )...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии