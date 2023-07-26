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В Подмосковье мигрант изнасиловал 9-летнюю девочку

В Подмосковье мигрант изнасиловал 9-летнюю девочку

В подмосковном Раменском 60-летнего гражданина Узбекистана задержали по обвинению в надругательстве над девятилетней девочкой.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Как же надоели эти похотливые обезьяны.
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12 час.
лл
лина любимцева
Отдать его в толпу, и отвернуться минут на 10... От твари и клочков не останется!! ГАДИНА ТАКОЙ!!... А ведь отпустят наши &quot;добрячки&quot;... Дождутся эти &quot;добрячки&quot; когда их детей или внуков эти твари будут насиловать! ЖЫвотные!!
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11 час.
Evgenija Palette
Отдать! Отдать!   И с каждой ТВАРЬЮ надо поступать так. ПРИХОДИТ ВРЕМЯ САМОСУДА... (вследствие известного разочарования... в........ &quot;верховенстве Закона&quot; )...
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9 час.

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