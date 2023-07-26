В Подмосковье мигрант изнасиловал 9-летнюю девочку

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лина любимцева

Отдать его в толпу, и отвернуться минут на 10... От твари и клочков не останется!! ГАДИНА ТАКОЙ!!... А ведь отпустят наши "добрячки"... Дождутся эти "добрячки" когда их детей или внуков эти твари будут насиловать! ЖЫвотные!!