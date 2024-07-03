30-я победа в сезоне: Медведев справился с Мюллером, а Карацев из-за травмы не доиграл матч с Хачановым на Уимблдоне

Даниил Медведев выиграл 30-й матч в сезоне и пробился в третий круг Уимблдона. Пятая ракетка мира неожиданно уступил Александру Мюллеру в стартовом сете, и хотя впоследствии так и не продемонстрировал своего лучшего тенниса, всё же дожал француза.
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