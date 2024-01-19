Дети повторяют драки из "Слова пацана"

юг

юрий генералов

Такие фильмы не то чтобы показывать ,за них нужно сажать в тюрьму и надолго , чтобы другим не повадно было снимать. Михалков заступался за фильм , мол правду жизни 90х показали. Кому она сейчас нужна . И так в молодёжи одна злоба , а тут нате ешьте , ещё один пример для подрожания из отморозков. Один сделал правильный вывод после фильма , а сотня подражать будет, как же такие герои на экране . Вот теперь ешьте не обляпайтесь .Неуловимых мстителей и Корчагиных снимать смотреть не хотят , а чернуху слово пацана с удовольствием. Ах да у нас идеология вычеркнута из конституции , толи ещё будет.