Дочь, ученица 4 класса, в разговоре о школьных делах поведала, что мальчики в её классе стали драться как.
Дети повторяют драки из "Слова пацана"
Комментарии
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Людмила Абрамова
не удивительно , что найдутся повторяшки у сериала...не стоит это показывать об этих временах беспредела забыть нужно
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22 час.
юг
юрий генералов
Такие фильмы не то чтобы показывать ,за них нужно сажать в тюрьму и надолго , чтобы другим не повадно было снимать. Михалков заступался за фильм , мол правду жизни 90х показали. Кому она сейчас нужна . И так в молодёжи одна злоба , а тут нате ешьте , ещё один пример для подрожания из отморозков. Один сделал правильный вывод после фильма , а сотня подражать будет, как же такие герои на экране . Вот теперь ешьте не обляпайтесь .Неуловимых мстителей и Корчагиных снимать смотреть не хотят , а чернуху слово пацана с удовольствием. Ах да у нас идеология вычеркнута из конституции , толи ещё будет.
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17 час.
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