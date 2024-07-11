Медовый месяц России и западного альянса закончился с бомбежками Югославии

Рассекреченные документы из Архива национальной безопасности США, созданные учеными и журналистами в 1985 году, показывают, что расширение Североатлантического альянса во второй половине 1990-х годов должно было произойти только после консультации с Москвой.
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