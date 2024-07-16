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Медведев назвал нового генсека НАТО Рютте говорящим попугаем США

Медведев назвал нового генсека НАТО Рютте говорящим попугаем США

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лишь «разноцветный говорливый попугай», который послушно выполняет все указания США, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью aif.

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