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The Economist: главарь «Хайят Тахрир аш-Шам»* — главный претендент на власть в Сирии

The Economist: главарь «Хайят Тахрир аш-Шам»* — главный претендент на власть в Сирии

The Economist пишет о главном претенденте на власть в Сирии. Главарь джихадистов Абу Мухаммад аль-Джолани, экс-премьер Сирии Гази аль-Джалали и новый премьер Мухаммад аль-Башир обсудили в Дамаске будущее Сирии.

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