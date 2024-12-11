"Надоело быть добрым и терпимым":Солист "Руки вверх!" обратился в СК и ВС из-за блокировки фильма

Сергей Жуков и "Первое музыкальное издательство" обратились к главе Следственного комитета Бастрыкину и председателю Верховного суда Подносовой по поводу "возмутительных действий" Андрея Черкасова, блокирующего фильм "Руки Вверх!" и мешающего доступу к песням.