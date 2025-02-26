Театр – не мода, театр – жизнь

26 февраля 1945 года – знаменательная дата для всей культуры Салехарда. Ровно 80 лет назад было принято решение о преобразовании самодеятельного драматического театрального коллектива при Доме ненца в окружной театр.
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