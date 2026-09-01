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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотиву» интересен Хиль. На покупку форварда выделено 5-6 млн евро, «Балтика» хочет 7 млн (Иван Карпов)

«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Балтики» Брайану Хилю , сообщил журналист Иван Карпов. 25-летний форвард является кандидатурой генерального директора клуба Бориса Ротенберга .

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