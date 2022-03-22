Popcaketv

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Внесли в список нежелательных артистов и в России, и в Украине: Светлана Лобода отреагировала на санкции против себя в обеих странах

Внесли в список нежелательных артистов и в России, и в Украине: Светлана Лобода отреагировала на санкции против себя в обеих странах

На фоне всего, что происходит в мире, стали появляться разного рода списки, куда добавляют артистов. Суть их в том, что людей, которые оказались в числе звезд, не сильно будут рады видеть на территории страны.

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