Происшествия

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Полицейский и волонтер, рискуя своими жизнями в шторм, спасли рыбака в Калининградском заливе

Полицейский и волонтер, рискуя своими жизнями в шторм, спасли рыбака в Калининградском заливе

Поздним вечером в полицию обратилась встревоженная жительница города Светлый. Женщина рассказала, что ее муж собирался выйти на резиновой лодке на рыбалку в Калининградский залив, а к обеду вернуться домой и забрать супругу с работы.

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