Полицейский и волонтер, рискуя своими жизнями в шторм, спасли рыбака в Калининградском заливе

Поздним вечером в полицию обратилась встревоженная жительница города Светлый. Женщина рассказала, что ее муж собирался выйти на резиновой лодке на рыбалку в Калининградский залив, а к обеду вернуться домой и забрать супругу с работы.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил направить РПЦ три тома книги, подготовленной по результатам расследования уголовного дела об убийстве царской семьи
- В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве девушки
- Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в Краснодарском крае и Ростовской области
Свежие комментарии