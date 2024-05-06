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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» стал котироваться фаворитом полуфинала ЛЧ с «Боруссией», несмотря на поражение в первом матче

Букмекеры обновили котировки на исход противостояния «ПСЖ» и «Боруссии». После победы немецкого клуба в первом матче букмекеры считали «Боруссию» фаворитом за 1.

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