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Пары из Чехии и Грузии отказались от флагов на фото с российскими фигуристами

На турнире по фигурному катанию в Японии, Kinoshita Cup, пары из Грузии и Чехии не стали выставлять флаги своих стран на совместном фото призеров из-за присутствия российского дуэта Василисы Кагановской и Максима Некрасова, выступающего в нейтральном статусе.

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