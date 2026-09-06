Пары из Чехии и Грузии отказались от флагов на фото с российскими фигуристами

На турнире по фигурному катанию в Японии, Kinoshita Cup, пары из Грузии и Чехии не стали выставлять флаги своих стран на совместном фото призеров из-за присутствия российского дуэта Василисы Кагановской и Максима Некрасова, выступающего в нейтральном статусе.