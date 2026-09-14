Рынок труда на Кубани: безработица на историческом минимуме, но почему тогда поиск работы занимает полгода

Рынок труда на Кубани: безработица на историческом минимуме, но почему тогда поиск работы занимает полгодаСтабильность как главный тренд Ситуация на рынке труда Краснодарского края демонстрирует завидную устойчивость.
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