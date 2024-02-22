Девушка родила ребенка в унитаз на глазах у медиков в Одесской области

В Одесской области девушка не знала о беременности и родила ребенка в туалете. Сначала она вызвала скорую помощь из-за болей в животе, а по дороге в больницу почувствовала позыв и обнаружила в унитазе выпавший из нее плод.
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