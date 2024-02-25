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Найти Кузьминова помогла характерная для предателей слабость

Найти Кузьминова помогла характерная для предателей слабость

  В Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова.

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Комментарии
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Олег Орлов
В 90-е годы грамотные группировки, после выполнения дела, деклассирующим безнравственным элементом, например киллером, назначали ему место тихое укромное, там его ликвидировали, заодно сэкономив круглую сумму... Сразу убив двух зайцев, обрывали концы( мало ли кто мог его опознать и выйти на след, ведь место преступления не всегда удовлетворяло всем критериям секретности), и второе , сокращалась оплата... Часто аванс всё таки платили...
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