Филиппины объяснили необходимость ракетной системы Typhon

Развертывание ракетной системы Typhon на Филиппинах необходимо для укрепления обороноспособности страны и не имеет цели подрывать безопасность других стран, заявил Советник по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Аньо 28 декабря в беседе с журналистами.
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