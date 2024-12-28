Филиппины объяснили необходимость ракетной системы Typhon

Развертывание ракетной системы Typhon на Филиппинах необходимо для укрепления обороноспособности страны и не имеет цели подрывать безопасность других стран, заявил Советник по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Аньо 28 декабря в беседе с журналистами.