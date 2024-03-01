Вспомните, еще совсем недавно мы считали, что никто нас Украине не ждет.
Докладывает подполье Николаева. Все HIMARS взлетели на воздух
Комментарии
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Светлана Трофимова
Какие секретные данные он выдал? Товарищ Лебедев не участник подполья он - КООРДИНАТОР и не находится на территории подконтрольной Киеву. Думаете нацистское руководство не в курсе, что у них действует подполье? Не надо думать, что они дураки и находятся в неведении...
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22 час.
людмила михайлик
Партизаны наша история, дай Бог им помощи и поддержки
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21 час.
Светлана Петрова
Представляю, какой начнется террор населения после этого
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20 час.
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