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Докладывает подполье Николаева. Все HIMARS взлетели на воздух

Докладывает подполье Николаева. Все HIMARS взлетели на воздух

Вспомните, еще совсем недавно мы считали, что никто нас Украине не ждет.

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Комментарии
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Светлана Трофимова
Какие секретные данные он выдал? Товарищ Лебедев не участник подполья он - КООРДИНАТОР и не находится на территории подконтрольной Киеву. Думаете нацистское руководство не в курсе, что у них действует подполье? Не надо думать, что они дураки и находятся в неведении...
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людмила михайлик
Партизаны наша история, дай Бог им помощи и поддержки
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