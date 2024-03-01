Докладывает подполье Николаева. Все HIMARS взлетели на воздух

Светлана Трофимова

Какие секретные данные он выдал? Товарищ Лебедев не участник подполья он - КООРДИНАТОР и не находится на территории подконтрольной Киеву. Думаете нацистское руководство не в курсе, что у них действует подполье? Не надо думать, что они дураки и находятся в неведении...