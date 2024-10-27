В Госдуме рассказали о новом методе мошенников, прикрывающимися работниками ЖКХ

В последнее время все чаще встречается новая уловка мошенников, которые действуют под видом работников жилищно-коммунальной сферы, рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин .
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