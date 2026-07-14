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25 лет рядом с Булановой — и один вирусный успех всё изменил? Что на самом деле произошло между певицей и ее танцором Дмитрием Берегулей

25 лет рядом с Булановой — и один вирусный успех всё изменил? Что на самом деле произошло между певицей и ее танцором Дмитрием Берегулей

Почти четверть века Дмитрий Берегуля выходил на сцену рядом с Татьяной Булановой. За это время творческий союз стал привычной частью концертной жизни певицы, а сам артист балета редко оказывался в центре внимания.

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