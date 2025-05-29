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Русская весна

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Командир «Ахмата» заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией

Командир «Ахмата» заявил об уменьшении числа желающих воевать с Россией

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что количество иностранцев, желающих воевать с Россией на стороне Киева, значительно уменьшилось.

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