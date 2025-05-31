«Это абсолютно другое душевное состояние»: 31 мая отмечается Всемирный день блондинок

Ежегодно в последний день весны по всему миру отмечают День блондинок. Несмотря на то что светлый цвет волос для многих является стандартом красоты, белокурые девушки до сих пор нередко сталкиваются со стереотипом о низком уровне интеллекта.
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