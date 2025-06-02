Военный эксперт Кнутов: атаки ВСУ на военные аэродромы готовились в России

Эксперт рассказал о том, как предотвратить повторение атак дронов по объектам в России.Военный эксперт Юрий Кнутов отметил: чтобы не допустить повторения атак подобных тем, что прошли накануне по аэродромам России, необходимо, в том числе, усилить контроль со стороны ГИБДД.