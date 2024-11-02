Суд над основателем Tornado Cash перенесен на апрель следующего года

Суд в Нью-Йорке отложил начало судебного процесса над Романом Штормом. Дело разработчика миксера криптовалют Tornado Cash будет рассмотрено позже в апреле 2025-го года, из-за разногласий между сторонами по поводу свидетелей, которые могут выступить в роли экспертов.