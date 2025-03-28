Сложный выезд «Спартака» и проверка для «Зенита». 22-й тур РПЛ важнее, чем кажется

очень бы хотелось, чтобы твой прогноз не сбылся 🙏

сергей озеров

Вся страна этого хочет,чтобы не сбылся мой прогноз) Я себя так настраиваю,чтобы не расстраиваться потом.Однако,правды в моих словах много,а иначе зачем эту питерскую пару всегда предвзятых арбитров нам назначили?