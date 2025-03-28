Сложный выезд «Спартака» и проверка для «Зенита». 22-й тур РПЛ важнее, чем кажется

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
очень бы хотелось, чтобы твой прогноз не сбылся 🙏
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18 час.
сергей озеров
Вся страна этого хочет,чтобы не сбылся мой прогноз) Я себя так настраиваю,чтобы не расстраиваться потом.Однако,правды в моих словах много,а иначе зачем эту питерскую пару всегда предвзятых арбитров нам назначили?
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17 час.
КУАТ
Будем надеяться на лучшее.
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14 час.
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