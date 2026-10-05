Шоу-бизнес: Многолетние измены жёнам, громкие разводы и громкие проекты: Что разрушило империю братьев Меладзе

Братья Меладзе однозначно являются подлинным символом российской эстрады. У младшего - множество хитов, звучавших в своё время из каждого утюга, у старшего - самые громкие музыкальные проекты «нулевых»: ВИА Гра, Инь-Ян, БиС и Вера Брежнева.
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