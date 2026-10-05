Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

Шоу-бизнес: Многолетние измены жёнам, громкие разводы и громкие проекты: Что разрушило империю братьев Меладзе

Шоу-бизнес: Многолетние измены жёнам, громкие разводы и громкие проекты: Что разрушило империю братьев Меладзе

Братья Меладзе однозначно являются подлинным символом российской эстрады. У младшего - множество хитов, звучавших в своё время из каждого утюга, у старшего - самые громкие музыкальные проекты «нулевых»: ВИА Гра, Инь-Ян, БиС и Вера Брежнева.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым