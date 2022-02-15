Член МОК объяснил решение отменить церемонию награждения фигуристов на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) считает необоснованным вручать медали победителям и призерам командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, так как есть вероятность допустить ошибку из-за дела Камилы Валиевой.
Международный олимпийский комитет (МОК) считает необоснованным вручать медали победителям и призерам командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, так как есть вероятность допустить ошибку из-за дела Камилы Валиевой.
Свежие комментарии