ИЗВЕСТИЯ iz

6 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ой, а я и ащще не ложилсо.. Баялсо проспать, типтип. Смарел кино с Томом Беренджером. И чочо, типтип? Наши уже таки в...Песков сыронизиро...
  • ПавелЗзаварзин
    А чего этот Даня делает в Москве? Его место в деревне, на скотофермеВ Москве велосипе...
  • Виктор Луговой
    Многие ли велосипедисты идентифицируют себя как водителей, обязанных выполнять все требования ПДД, а не как продвинут...В Москве велосипе...

Член МОК объяснил решение отменить церемонию награждения фигуристов на ОИ

Член МОК объяснил решение отменить церемонию награждения фигуристов на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) считает необоснованным вручать медали победителям и призерам командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, так как есть вероятность допустить ошибку из-за дела Камилы Валиевой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх