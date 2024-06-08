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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия вынесла Беларусь, Ротенберг остался тренером СКА, Сафонову запретили выезд из РФ, Алькарас и Зверев в финале «Ролан Гаррос» и другие новости

1. Сборная России разгромила Беларусь (4:0) в товарищеском матче в Минске. Федор Чалов сделал дубль за 7 минут после выхода на замену.

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