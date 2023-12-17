О чем говорили пленные украинские пограничники, сдавшиеся в плен на курском направлении Юлия СоколоваШестеро украинских погранцов выбрали жизнь и сдались в плен Российской армии, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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