Apple придумала новый способ продавать iPhone. Смартфон теперь можно взять в аренду на год или два, и это довольно выгодно

Если пользователь привык менять смартфон ежегодного или раз в два годаApple представила в США новую программу Apple Upgrade, которая позволяет пользоваться фирменными устройствами по модели долгосрочной аренды с ежемесячной оплатой.
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