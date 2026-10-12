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Мадьяр отказался поставлять Украине оружие

Мадьяр отказался поставлять Украине оружие

Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не станет поставлять оружие Киеву. Источник фото: AP Photo / Ebrahim Noroozi «Венгрия не намерена оказывать Украине вооруженную помощь и не допускает транзита поставок оружия через свою территорию», — сказал Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

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