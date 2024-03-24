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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Хубер победил на полетном трамплине, Домен Превц – 2-й, Знишцол – 3-й

Прыжки с трамплина Кубок мира Планица, Словения 22 марта HS240 1. Даниэль Хубер (Австрия) – 487,7 балла (247,0 м + 242,5 м) 2.

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