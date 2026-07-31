Саклану министрлыгы Татарстанда дошман БПЛАлары юк ителү турында хәбәр итте

Россия Саклану министрлыгы Татарстан территориясендә Украина БПЛАлары юк ителү турында хәбәр итте. Ведомство мәгълүматлары буенча, Россия төбәкләре күгендә 31 июльгә каршы төндә барлыгы 371 дошман пилотсыз очкычы юк ителгән.
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