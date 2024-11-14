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В Санкт-Петербурге государственный детский садик решил продвинуть культуру Таджикистана

В Санкт-Петербурге государственный детский садик решил продвинуть культуру Таджикистана

Avia.pro - СМИ В Санкт-Петербурге, культурной столице России, государственный детский сад №56 Калининского района внезапно решил сделать своим приоритетом прославление таджикской культуры.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Вот так постепенно происходит мирная оккупация страны и развал государства, а коренные народы теряют свою идентичность. Наиболее усиленно проявляется подобный факт  евреями маскирующихся под русских .
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2 час.
Андрей Павлов
&quot;...где же тогда наша собственная культура?&quot; Где-где... В... приёмной министра культуры.
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1 час.
валерия
С благословения власьей Питера это все происходит. Ни один нормальный заведующий садиком сам бы  на такое не решился. А впрочем, может и за &quot; большие бабульки&quot; решил насадить т.н. дружбу народов. Твари.
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1 час.

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