Avia.pro - СМИ В Санкт-Петербурге, культурной столице России, государственный детский сад №56 Калининского района внезапно решил сделать своим приоритетом прославление таджикской культуры.
В Санкт-Петербурге государственный детский садик решил продвинуть культуру Таджикистана
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Вот так постепенно происходит мирная оккупация страны и развал государства, а коренные народы теряют свою идентичность. Наиболее усиленно проявляется подобный факт евреями маскирующихся под русских .
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2 час.
Андрей Павлов
"...где же тогда наша собственная культура?" Где-где... В... приёмной министра культуры.
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1 час.
валерия
С благословения власьей Питера это все происходит. Ни один нормальный заведующий садиком сам бы на такое не решился. А впрочем, может и за " большие бабульки" решил насадить т.н. дружбу народов. Твари.
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1 час.
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