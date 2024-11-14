В Санкт-Петербурге государственный детский садик решил продвинуть культуру Таджикистана

Вот так постепенно происходит мирная оккупация страны и развал государства, а коренные народы теряют свою идентичность. Наиболее усиленно проявляется подобный факт евреями маскирующихся под русских .

валерия

С благословения власьей Питера это все происходит. Ни один нормальный заведующий садиком сам бы на такое не решился. А впрочем, может и за " большие бабульки" решил насадить т.н. дружбу народов. Твари.