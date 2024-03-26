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Не ходите на «Пикник»

Не ходите на «Пикник»

Юрий Кот Группа "Пикник" решила не останавливать свою концертную деятельность — концерт в Петербурге 27 марта состоится.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Запретить концерт &quot;Пикника&quot;! А если доказано, что лидер группы Шклярский сатанист, то почему он на свободе?
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6 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Если не рахбираетесь в музыке не хрен говном срать. У вас пидоров все рокеры сатанисты.
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4 час.
АК
Александр Кологривов
Эти православнутые задолбали уже. Пикник хочет людям помочь, а эти про 40 дней.  Пикник у нас в Липецке скоро выступать будет - обязательно пойду.
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2 час.

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