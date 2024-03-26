Юрий Кот Группа "Пикник" решила не останавливать свою концертную деятельность — концерт в Петербурге 27 марта состоится.
Не ходите на «Пикник»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Запретить концерт "Пикника"! А если доказано, что лидер группы Шклярский сатанист, то почему он на свободе?
Ответить
6 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Если не рахбираетесь в музыке не хрен говном срать. У вас пидоров все рокеры сатанисты.
Ответить
4 час.
АК
Александр Кологривов
Эти православнутые задолбали уже. Пикник хочет людям помочь, а эти про 40 дней. Пикник у нас в Липецке скоро выступать будет - обязательно пойду.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии