Не ходите на «Пикник»

АС Александр Сысоев Запретить концерт "Пикника"! А если доказано, что лидер группы Шклярский сатанист, то почему он на свободе?

Алексадр Вовк-Михайлов Если не рахбираетесь в музыке не хрен говном срать. У вас пидоров все рокеры сатанисты.