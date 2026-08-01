Героев Советского Союза увековечили в Тверской области

В поселке Оленино Тверской области увековечили память Героев Советского Союза. Как сообщили в группе «Оленино — наш дом», на фасаде Оленинской средней школы (со стороны улицы Мамкина) и на доме по улицы Кузьмина, 7 были установлены памятные доски, посвященные Героям Советского Союза, в честь которых названы улицы.