Сказка окончена: Швейцария решила радикально избавиться от украинских беженцев

Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возращение на родину, сообщает SwissInfo.
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