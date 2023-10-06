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Сказка окончена: Швейцария решила радикально избавиться от украинских беженцев

Сказка окончена: Швейцария решила радикально избавиться от украинских беженцев

Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возращение на родину, сообщает SwissInfo.

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