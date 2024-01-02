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Не сумевший отмыться от позора Киркоров покинет Россию

Не сумевший отмыться от позора Киркоров покинет Россию

Стало известно о планах короля шоу-бизнеса. Филипп Киркоров кадр YouTubeФилипп Киркоров тяжело переживает ситуацию с бойкотом и тем, что его публичные извинения не были приняты.

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Комментарии
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ТЮ
Татьяна Юрьева
Хорошо бы прислушались к словам Маргариты! Если еще не совсем мозги жиром заплыли!
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4 час.
Zoia Goldshtab
Да какой он король ? Сам себя назвал а дурачье подпело!ВОТ СЕЙЧАС ОН НАСТОЯЩИЙ,ГОЛЫЙ,НО НЕ КОРОЛЬ ВСЁ РАВНО! И НИКОГДА ИМ НЕ БЫЛ,КИРКОРЯН.......нный....!!!!
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3 час.

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