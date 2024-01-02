Не сумевший отмыться от позора Киркоров покинет Россию

Хорошо бы прислушались к словам Маргариты! Если еще не совсем мозги жиром заплыли!

Zoia Goldshtab

Да какой он король ? Сам себя назвал а дурачье подпело!ВОТ СЕЙЧАС ОН НАСТОЯЩИЙ,ГОЛЫЙ,НО НЕ КОРОЛЬ ВСЁ РАВНО! И НИКОГДА ИМ НЕ БЫЛ,КИРКОРЯН.......нный....!!!!