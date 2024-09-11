Трамп предрек превращение США в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы его оппонента от демократов Камалы Харрис у страны «нет шанса на успех», а неразрешенный миграционный кризис превратит ее в «Венесуэлу на стероидах».
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