Трамп предрек превращение США в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы его оппонента от демократов Камалы Харрис у страны «нет шанса на успех», а неразрешенный миграционный кризис превратит ее в «Венесуэлу на стероидах».