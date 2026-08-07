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ВСУ разместили наемников в детском лагере в Львовской области

ВСУ разместили наемников в детском лагере в Львовской области

Вооруженные силы Украины разместили иностранных наемников в действующем детском лагере в селе Спрыня во Львовской области.

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