Грушко: история НАТО — это история слона в посудной лавке

История НАТО — это история слона в посудной лавке, если вспомнить всё то, что альянс наворотил в центре Европы, Ираке, Сирии и Ливии, заявил в интервью RT замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
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