Хачатрян: «Зенит» не интересуется игроком «Милана» Круничем

«Зенит» не заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Раде Крунича. По информации инсайдера Грача Хачатряна в соцсетях, представители санкт-петербургского клуба даже не контактировали с окружением игрока.
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