30 лет конкурсу «Мисс Россия»: как сейчас выглядят победительницы разных лет?

Нам захотелось немного копнуть в прошлое и проследить, как менялись стандарты красоты в Росиии. Поэтому мы и решили вспомнить победительниц конкурса красота «Мисс Россия», который проходит с 1993 года, а заодно посмотреть, как они выглядят сейчас.