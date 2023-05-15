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30 лет конкурсу «Мисс Россия»: как сейчас выглядят победительницы разных лет?

30 лет конкурсу «Мисс Россия»: как сейчас выглядят победительницы разных лет?

Нам захотелось немного копнуть в прошлое и проследить, как менялись стандарты красоты в Росиии. Поэтому мы и решили вспомнить победительниц конкурса красота «Мисс Россия», который проходит с 1993 года, а заодно посмотреть, как они выглядят сейчас.

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