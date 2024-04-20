Кристину Орбакайте заподозрили в пении под фанеру

Певица Кристина Орбакайте угодила в очередной скандал. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что общественники намерены навести порядок в российском шоу-бизнесе.
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