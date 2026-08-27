Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 588 подписчиков

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину по поводу жертв селевых потоков

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину по поводу жертв селевых потоков

Президент России Владимир Путин направил письмо соболезнований председателю КНР Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными селевыми потоками в Китае, сообщила пресс-служба Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии