Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину по поводу жертв селевых потоков

Президент России Владимир Путин направил письмо соболезнований председателю КНР Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными селевыми потоками в Китае, сообщила пресс-служба Кремля.
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