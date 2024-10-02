Сколько детей участников СВО поступили в алтайские вузы и колледжи в 2024 году?

Поступившие в алтайские вузы и ссузы дети погибших участников СВО получили выплату 75 тысяч рублей В ходе приемной кампании 2024 года в вузы Алтайского края поступили 120 детей участников СВО, а в колледжи и другие ссузы – более 300 детей.